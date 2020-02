Señor director:



Como lectora de DIARIO DE CUYO, deseo opinar sobre una nota titulada "Si la Justicia es lenta o no es independiente, no es justicia''. Como suele decirse habitualmente, "la Justicia va a paso de tortuga''. Y, si va lenta, sólo es un simulacro de ella. Entonces la sociedad en su conjunto tiene una opinión negativa del accionar de la Justicia. El motivo principal es precisamente éste, el que tarda mucho en resolver las situaciones que se presentan. Creo, además que no hay que permitir que la política intervenga en la Justicia, ya que el Poder Judicial tiene que ser independiente de los otros poderes, es decir el Ejecutivo y Legislativo, porque así lo establece la Constitución Nacional. Esa independencia absoluta es la que brinda credibilidad y hace creer a la ciudadanía en una Justicia limpia. Pienso que éste sería un buen comienzo, si queremos construir un país con equidad para todos sus habitantes, independientemente de sus ideas políticas.





Marlen Muñoz DNI 46.258.821

Alumna del Colegio Nuestra

Señora de la Consolación

Santa Rosa - 25 de Mayo