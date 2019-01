Señor director:



En primer lugar quiero agradecer a DIARIO DE CUYO por permitir este espacio para que los lectores se expresen, en especial, los adolescentes sanjuaninos que seguimos sus páginas. Quisiera contar que en nuestra provincia somos muchos los chicos que nos inclinamos por este nuevo género musical, nacido en 2013, denominado "k-pop", cuyo origen es Corea del Sur. A partir de esto, comencé una investigación sobre las bandas o grupos que cultivan este género musical. Entre mis preferidos está BTS, ya que me cautivó por su estilo y sus letras. Es por eso que cuando me enteré que muchos jóvenes de mi provincia compartimos el placer de escuchar y bailar este estilo, me sumé a ellos, pensando en disfrutar de esos buenos momentos de "k-pop". Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer públicamente a los fans que hacen posible que los seguidores de este estilo musical podamos mostrar a nuestra comunidad lo lindo que es y que estamos abiertos a que más chicos se sumen.





Guadalupe Peralta DNI 44.915.656

Colegio Nuestra Señora de la Consolación - 25 de Mayo