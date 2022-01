Señor director:

Me parece un total despropósito que la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento esté cerrada en plena temporada de vacaciones. Para colmo pasé vergüenza ajena, porque uno grupo de unos 15 turistas bonaerenses llegaron hasta la puerta del museo y no había nadie quien respondiera. Y yo, siendo un ciudadano común, no supe qué contestar. Los turistas lamentaron el hecho, debido a que viajaban con niños y querían que conocieran la Casa del Maestro de América. Ante esta situación, es que hago público este hecho incalificable. No importa que hagan 45ºC de calor. Los argentinos que aman la obra de Sarmiento llegan igual para conocer y aprender más del prócer. Por eso le digo al Gobierno: Señores, la Casa de Sarmiento debe permanecer abierta todo el año. Porque hay muchos argentinos de bien que quieren saber y conocer más de uno de los hombres que más hizo por el país.