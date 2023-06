El legendario músico británico Paul McCartney admitió que se recurrió a la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear "el disco final de los Beatles", con voz del fallecido John Lennon. En declaraciones al programa "Today" de la BBC, McCartney, de 80 años, dijo que la tecnología se utilizó para "sacar" la voz de Lennon de un antiguo demo musical para que pudiera completar la canción. "La acabamos de terminar y se lanzará este año", explicó el exintegrante de los "cuatro muchachos" de Liverpool, si bien no nombró la canción, aunque se estima, según la BBC, que se trataría de una composición de Lennon llamada "Now and then", que data de 1978.



Agencia EFE