Señor director:



Deseo referirme a un tema que está dando mucho que hablar como es el de la vinculación de los Boys Scouts con la Iglesia Católica. En ese sentido considero que la Iglesia no rompe con los Boys Scouts, sino que son ellos los que se autoexcluyen de la Regla, de la Ley.



Es muy sencillo el tema: si los líderes o jefes de grupos, que desean formar parte de la Iglesia se alejan de los mandatos de Dios, es obvio que están eligiendo otro camino y entonces no pueden pretender seguir formando parte.



En toda comunidad, partido político, sociedad, club, etc... existen normas, reglas, leyes, reglamentos, y si uno no las cumple, se expone a demandas, expulsiones, sanciones, etc..



Es así que considero que la Iglesia no excluye a nadie. Somos libres de entrar, permanecer y salir.