Priorizando la festividad religiosa y respetando las distintas costumbres y creencias nace en la Biblioteca Popular Mariano Moreno la "Navidad Criolla''. Los directivos de la institución la recrean de acuerdo a cómo somos, dónde vivimos, cómo festejamos, qué comemos y hasta teniendo en cuenta el clima. No desmerecemos nieve, trineos, chimeneas. Pero eso no hace como somos y donde estamos. Comenzamos, y aún se lleva a cabo, los talleres de pesebres artesanales con exposición y donde los 10 mejores son premiados con cajones de productos que utilizamos en el festejo como sidra, vino, frutas, pan casero, prepizzas, vino etc. para lo cual contamos con la valiosa colaboración de distintas personas, comerciantes y organizaciones. Entre ellos la sociedad de chacareros temporarios de Rawson quienes lo hacen desde la primera navidad. Fue creciendo la recreación del nacimiento del niño Jesús siendo las primeras en la vereda de la biblioteca hasta en algún momento cruzar la calle y con gran cantidad de público llegar a la plaza de Villa Krause. Participan coro, orquesta y bailarines con los que colabora el municipio de Rawson. Ha sido declarada de interés cultural departamental y provincial . Dadas las circunstancias en que estamos viviendo la celebración de este año no podrá realizarse pero los directivos de la institución agradecen una vez más a todos los que han apoyado esta iniciativa y les envían un afectuoso saludo de navidad y comienzo de un nuevo año.





Por Irma R. de Godoy

Presidente

Valeria Moore

Secretaria

Asociación Civil Biblioteca Popular Mariano Moreno

