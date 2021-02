Señor director:



En sentido figurativo escribo esta primera carta representando la voz de una serie de lugares de mi querida provincia que sólo pueden hablar a través nuestro.



Hace unos días hubo una entrevista radial al Sr. Intendente de la Capital sobre obras de mejoramiento como la repavimentación de Avda. Rawson; la remodelación de la calle Urquiza entre Libertador. y Circunvalación, mejoramiento de la Peatonal, etc., que seguramente servirán para mejor oferta turística a los visitantes. No obstante la loable intensión mi planteo de pedir auxilio para determinadas zonas se basa en lo siguiente: ¿Por qué se descuida el mantenimiento de importantes esfuerzos?, como por ejemplo la Av. Rawson. Las obras de mejoramiento estético muy lindas entre las calles 9 de Julio y Mitre están abandonadas de mantenimiento e incluso no se continuaron hacia el norte. En nombre de esa Avenida ruego a las autoridades tomar acciones pertinentes.