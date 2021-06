Señor director:



Con el mayor de los respetos, quiero compartir esta carta con los lectores de vuestro diario, que está dirigida al señor intendente de la Capital.



Me siento a tomar unos mates amargos y me resulta dulces comparados con la realidad que vivimos los trabajadores del sector cultural. Le explico, a lo largo de mi vida he aprendido a defenderme con la pala, la anchada y el hacha; viajé por gran parte del país conociendo muchísimas ferias artesanales acompañado de una pinza y un martillo. Por lo cual pierda cuidado que no me temblaran las manos al usar una pluma o un teclado para defender los derechos, dignidad y el pan de mis compañeros. En las calles que hoy está empezando a conocer como intendente yo aprendí mi oficio gracias a mis compañeros artesanos. Pasé hambre, el frío y el calor cuyano. En esos hospitales cuidé de mis enfermos y hasta en el calabozo he dormido por no callarme ante el filo de la injusticia. Lo bueno y lo malo lo aprendí de mi familia. Pero de esas calles aprendí por quien poner la cara y por quién no. Es simple entender que si nos quitan nuestra libertad de trabajo es "robo'', si hay favoritismo a parientes, amigos y militantes políticos es "corrupción''. Si se imponen caprichos aprovechándose de la necesidad de la gente es "autoritarismo''.



Después de haber charlado con muchos de los funcionarios actuales me di cuenta que el gran problema es la "ignorancia'' de los sabedores de escritorio ya que es muy fácil mirar de arriba cuando nunca se estuvo abajo. No le hacemos campaña política a nadie ni peronismo, radicalismo, izquierda, etc. Si es ese el problema que tiene con nosotros, comprendemos que los políticos vienen y se van unos con peores campañas que otros, pero nosotros los trabajadores quedamos, es por ello que solo lidiamos con las gestiones actuales ya que hemos comprendidos que en la resistencia y unión mantenemos nuestra existencia.

En esta batalla entre la cultura, la ética, los valores y la moral del pueblo trabajador contra la casta política de pérfidos e ignorantes que nos representan los artesanos somos resilientes históricos. Sin más nada que decir espero que deje de mirar para otro lado y tengamos una reunión con carácter de urgencia como la situación lo amerita, a fin de encontrar soluciones a las problemáticas culturales.





Roberto Fabián Soria

DNI 30.354.799