Señor director:

La pérdida de categoría del Club Sportivo Desamparados, un grande del fútbol sanjuanino, trae como consecuencias muchas cosas. No sólo en lo deportivo, sino que también al desarrollo deportivo de la institución en las diferentes disciplinas deportivas. A esto hay que sumarle el factor económico de la entidad y para la zona donde está enclavado el club. Me refiero a que cuando el equipo luchaba por ascender de categoría, miles de personas llegaban hasta el estadio "El Serpentario" para alentar al equipo. Luego de cada partido, estos miles de personas llegaban a los lugares gastronómicos de la zona para pasar un rato agradable. Esto ya no sucederá como antes, por lo que también se resiente la economía de este pujante sector de Capital y Rivadavia. Esta es una de las tantas situaciones que conlleva la dolorosa pérdida de categoría de un club grande e histórico de la provincia. Es de esperar que, como el Ave Fénix, Sportivo Desamparados se levante y vuelva a ser uno de los equipos animadores de los campeonatos nacionales, para bien de todo San Juan.

Daniela Prátola

DNI 10.501.561