Señor director:



Se nos dice que la Argentina va hacia el camino de la era digital. Entiendo que eso quiere decir que cualquier trámite, especialmente del área oficial, y también de las empresas privadas como las prestadoras de servicios, se debería realizar on line desde nuestros domicilios.



Pero veo que no es así. Soy una persona del grupo denominado "Tercera Edad'' que toda mi vida trabajé en la Administración Pública Provincial. Desde tiempos "A'' ya se soñaba con que la gente no tendría que hacer cola para realizar cualquier trámite, pagar una boleta o cobrar sus haberes. Ya se hablaba de que en países más avanzados la tecnología facilitaba las cosas y no las complicaba, como nos suele ocurrir a nosotros.



Ahora que el tiempo ha pasado y estamos en plena era digital, no crean que es mucho lo que se nos ha facilitado. Seguimos padeciendo problemas, especialmente cuando se nos requiere comprobantes de pagos atrasados o nuestra presencia para realizar algún trámite específico.



Es probable que no tenga la suerte de disfrutar de la Argentina digital, pero espero que las generaciones venideras puedan hacerlo en beneficio propio y de toda la comunidad.