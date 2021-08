Señor director:



A veces pienso que muchos de mis comprovincianos no creen que exista un cambio climático, o que lo que sucede en el mundo no nos afecta aquí en San Juan. Me consta que muchas personas de distintos niveles socioeconómico y con buen nivel educativo, descrean de que también pagamos las consecuencias de la falta de agua, de clima más cálido que hace 3 décadas y más. Por estos motivos, creo que tanto en el dique de Ullum, como en Cuesta del Viento (Iglesia), se debería concientizar a los visitantes con explicaciones al respecto por parte de guías turísticas capacitadas para tal fin y con el objetivo de que en nuestros hogares y comunidades, seamos prudentes con el uso de este líquido vital. Sólo hay que darse una vuelta por estos diques para ver cuánto bajó el nivel del agua. Es alarmante y hasta causa cierto miedo el pensar qué pasaría si se acabara el agua.



Rosalía Del Moro

DNI 14.844.944