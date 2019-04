Los nogales de Villa Nueva serían remplazados por vides.



Casas vacías, plantaciones de nogales secas y abandonadas con malezas de al menos medio metro de altura, pollos y perros desnutridos. Ese es el paisaje que se puede ver en la zona de Villa Nueva, como en otros pequeños pueblos de Calingasta. No se trata de solo de la situación económica, política y social de la actualidad, sino que la historia ya viene desde la década de 1990, según algunos de los pobladores que evitaron identificarse y cuyos dichos también coincide el intendente, Jorge Castañeda. El funcionario dijo que 'esos fueron los famosos diferimientos impositivos de Escobar y De Miguel. Acá vinieron e hicieron destrozos en fincas donde vivían 20 ó 30 familias, pasaron las topadoras, borraron los manzanares, duraznales, las viviendas. Tiraron a la calle a un montón de familias. Entonces, los intendentes que estaban en esos momentos tuvieron que salir a construir barrios para darle casas a la gente que no estaba acostumbrada a vivir en ese tipo de vivienda, sino en otra clase de casas en fincas, que se ayudaban a su economía familiar con animales de granja y huertas donde se plantaban verduras y frutales. Entonces esa población se fue desplazando y muchos calingastinos se fueron a la ciudad. En el norte del departamento, donde está Villa Nueva, se vive más el éxodo todavía, porque estos diferimientos arrasaron con todo y la gente que habían construido sus casas se tuvieron que ir y esas casas quedaron vacías. Muchos calingastinos terminaron yéndose a villas miserias que habían en ese entonces en Concepción, otros se fueron a Rawson entre otros lugares y no volvieron a su tierra. Lo que queremos es que vuelvan con los parientes que quedaron acá. Para ellos, estamos reemplazando a estos diferimientos impositivos por uvas finas, por vinos de altura, que después de estos vinos viene el llamado enoturismo. A modo de ejemplo se puede decir que en la zona de Sorocayense hay un emprendimiento de 600 hectáreas que ya están cultivadas para producir vides y vinos de altura. En Puchuzúm, Villa Corral ya hay algunas pequeñas bodegas. En cuanto a las plantaciones de nogales secos, ya hay interesados para reemplazarlos por vides.



Por otra parte, ya se comenzará a trabajar antes de que finalice el mes de abril en los estudios de suelo para instalar el parque solar más grande de la Argentina que estará ubicado en la zona de Tocota, del lado de Calingasta.



Por José Correa DIARIO DE CUYO