Señor director:



"Porque es áspera y fea,/ porque todas sus ramas son grises,/ yo le tengo piedad a la higuera", bellísimo y eterno poema de Juana de Ibarbourou. ¿Qué culpa tiene la higuera de ser áspera y fea (cosa que no es real), para que yo, y totalmente fuera de época de poda, la lastime cercenando sus ramas? ¿Porque se me ocurre o quiero quedar bien con terceros?



Hay procederes que cuesta entender, a no ser que uno sea el dueño de la quinta. Hacerse de un retoño de la histórica higuera de la Casa Natal de Sarmiento, estimo que debe someterse a un estricto protocolo. Muy riguroso, pues este "ficus" es parte de un patrimonio provincial y nacional. Que, sobre todo, nos pertenece, porque Domingo Faustino Sarmiento es parte de nuestra historia y como sanjuanino uno se siente orgulloso.



Según tengo entendido, cuando una persona pretende quedar bien regalando un retoño, debe fundamentar el porqué. A qué institución será donada, dónde será plantada, y el porqué del regalo. Obvio que para ello debe seguir los pasos administrativos de rigor e iniciar un expediente, con un año de anticipación.



La poda de la higuera se realiza a principios de la primavera. Ya pasados los fríos del invierno y una vez que hayan caído la totalidad de sus hojas. Se reproduce por estacas y gajos trabajado con meses de anticipación y en recipientes o macetas. Pero como no quiero pecar de ignorante para más datos iré al INTA. Cuando una casa, un objeto o algún ligar de la naturaleza se declara "Patrimonio Nacional o Patrimonio de la Humanidad", creo que debe estar exenta de los antojos y atropellos del hombre. Mañana o pasado se me ocurre que por ser yo, me hago de una roca del Valle de la Luna o Ischigualasto y se la regalo a un picapedrero, o me apropio de un libro de un museo histórico, y se lo regalo a una persona que no sabe leer. No, no es así. Lo que se podría recomendar, ya que queremos regalar algo de pertenencia de Domingo Faustino Sarmiento, sería un libro comprado en una librería, y el más indicado sería: "Civilización y Barbarie".