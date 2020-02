El agua es el recurso principal para la vida. Por lo tanto, en nuestra provincia, debemos ser muy cuidadosos con el uso de la misma, ya sea a nivel de distribución por parte del Estado, como de manera particular. Si bien es cierto, durante años se hacen distintos tipos de campañas tanto para el buen uso del agua de regadío como la potable. También es cierto que en general no se ha tomado conciencia que, de manera individual, también debemos cuidarla. Cada sanjuanino debe tener un compromiso personal y familiar para no malgastar el agua que escasea cada año un poco más, debido a las consecuencias del cambio climático, producido por la contaminación que el ser humano provoca en todo el planeta. También debemos tomar como ejemplo cuando en otros países brindan consejos por los medios de comunicación para realizar distintas acciones en el hogar con el fin de gastar menos agua. Entre ellos, lavar toda la vajilla utilizando el agua necesaria y no dejarla correr de la canilla, ya que se malgasta. Lo mismo al momento de lavar la ropa. Esperar juntar la mayor cantidad posible y no lavar una o dos prendas todo el tiempo, con las consecuencias lógicas de malgasto. Lo mismo al momento de lavar el auto con agua potable.

Es habitual ver lavar el auto con manguera con lo cual se desperdicia mucha agua. La consigna es evitar ese malgasto.

No usar la manguera para mojarlo, sino, usando un balde y mojar en el recipiente un trapo para mojarlo y luego otro para secar, también para evitar desperdiciar agua. Sin dudas que, a la comunidad en su totalidad le llevará un tiempo tomar conciencia de que hay que ahorrar este preciado líquido. Pero, debemos comenzar a ejercitarnos en administrar el consumo de una manera eficaz, sin que caigamos en el derroche. Porque, mientras derrochamos agua, ya sea de riego como potable, otros sanjuaninos sufren la escasez de la misma en otros sectores de nuestra provincia.



Bernardo Bettega

DNI 13.396.781