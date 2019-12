Señor director:



Una frase bíblica dice que "No hay nada oculto que no salga a la luz". En ese sentido, una pequeña lluvia (si la comparamos con las que suceden en Buenos Aires, por ejemplo), nos dan muestras de que muchas cosas se están haciendo mal en San Juan en materia de obras y conductas humanas. Una muestra clara de ello son las opiniones de los sanjuaninos en redes sociales y en la página web de vuestro diario, quejándose de la pésima construcción de la Peatonal, que fuera destruida para luego reformarla. El lunes por la tarde-noche, realmente parecía un canal de agua en medio de la lluvia, donde las personas no podían cruzar de vereda. Las acequias rebalsadas de agua, producto de falta de limpieza como de desagües pluviales inexistentes. Calles inundadas en su totalidad que parecían ríos. El peligro de cables colgando con el riesgo de no saber si conducen energía eléctrica. La falta de solidaridad de los automovilistas que adrede aprietan el acelerador, mientras más agua ven en la calle. Son pilotos frustrados de rally como también inmaduros. También calles agrietadas y con baches que al estar tapados de agua por la lluvia son trampas mortales para quienes conducen bicicletas y motos. Ante todo esto, creo que es menester que las autoridades correspondientes trabajen en solucionar los problemas de la comunidad. Para eso se los eligió con el voto, no para otra cosa.



Mariela Miranda Flores DNI 13.930.967