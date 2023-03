Señor director:

Tan poco acostumbrados a la lluvia estamos los sanjuaninos, que cuando este fenómeno ocurre, la negligencia reina entre mis comprovincianos. En el centro no se pueden cruzar las esquinas porque están inundadas. No hay sistema pluvial y las acequias están colapsadas por los residuos. Por otro lado, los automovilistas, se transforman en pilotos de rally y todos transitan más rápido. Al parecer quieren levantar más agua, ensuciando a los pobres peatones que intentan saltar los charcos que no tiene vías de escape. Parece gracioso, pero no lo es. No hay administración municipal que se haya hecho cargo de este drama que ocurre con el agua cuando llueve y también la falta de respeto de la mayoría de los conductores, que cada vez andan más rápido en la calle cuando llueve.

Ismael Flores Díaz

DNI 8.682.503