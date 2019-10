Señor director:



Se designa como Luna de miel a las primeras semanas del matrimonio. Consiste en un clima de bienestar y de buena voluntad, mantenida entre los nuevos esposos. Consiste en seguir todas las condiciones propicias para la mutua adaptación, pero entendiendo la palabra "adaptación'' en un sentido humano total y no solo en el aspecto sexual. Esta adaptación debería ser la culminación de la ya iniciada en el noviazgo, pero que ahora se perfecciona. ¿Cuándo debe planificarse la luna de miel? Esto debe hacerse durante el noviazgo, cuando los novios pueden prever y solucionar imprevistos con tranquilidad. En esta planificación no debe intervenir uno solo de los novios, sino ambos. Veamos ahora cuáles son las mayores dificultades de la luna de miel. A veces se da en un sentido eminentemente erótico. Este es el motivo más grave y más común de las dificultades. No se debe olvidar que la luna de miel tiene un aspecto sexual, pero que no es lo único; es también, una luna de miel psicológica, espiritual, estética, ética, social. La luna de miel exclusivamente sexual lleva a una permanente preocupación de sí mismo y nada peor que esto para dañar la espontaneidad y la naturalidad.





Dr Francisco Lázzaro Médico - MP 1760