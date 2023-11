Señor director:

Desde niño observaba en la apertura y cierre de transmisión del popular Canal 8 de San Juan una imagen que me cautivaba. Con el tiempo me dijeron que se trataba de la "Cabeza del Indio", una escultura de gran tamaño ubicada en los cerros que circundan el Parque Federico Cantoni, en el departamento Rivadavia. Muchos de mis amigos y conocidos tuvieron la oportunidad de visitarla, pero yo por diversos motivos o circunstancias nunca había podido subir en épocas en que estaba la escalinata que llevaba hasta el lugar. Luego, con el tiempo, los escalones fueron desapareciendo a consecuencia de algunos desmoronamientos hasta, prácticamente, desaparecer. Hace unos días, en una aventura impensada y desafiando todos los impedimentos, con un familiar subimos desde el Parque Sarmiento, cerca de la Hostería de Zonda, hasta el enigmático monumento. Mucha pena me dio ver el lugar totalmente abandonado, la escultura despintada y llena de graffittis. Un emblema de nuestra provincia totalmente abandonado a pesar de estar ubicado en un lugar magnífico desde donde se puede ver gran parte de la Quebrada de Zonda, incluido el autódromo Eduardo Copello y gran parte también del Valle de Tulum. Ojalá alguna vez se restaure este lugar y pase a ser una atracción más para el turismo, teniendo en cuenta lo que costó construirlo y el lugar en el que está ubicado.



Eduardo Carlos Fernández

DNI 16.963.551