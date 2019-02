Señor director:



¿La marihuana es inofensiva, "curativa", recreativa? ¿Es ético legalizar la marihuana para uso medicinal? En diversos países de América latina se ha promovido en años recientes la legalización para uso medicinal de la marihuana, planta con propiedades psicoactivas y de potencial adictivo, pero en verdad ¿es curativa?. Hay una realidad desde el punto de vista objetivo que existe en determinados casos, cierta efectividad del cannabis (marihuana) para poder tratar ciertos síntomas asociados a inflamaciones crónicas, a dolor, a espasticidad, a convulsiones (efectos positivos para paliar ciertos síntomas, no curar). El aceite de cannabidiol es un producto elaborado en condiciones de laboratorio farmacéutico (no existe una evidencia científica consolidada). Una medicina no solo sirve desde el punto de vista de su efectividad, sino que tiene que tener otras condiciones para ser eficiente: que sea disponible, que pueda cuantificar los medios, que sea la mejor de las opciones evaluadas (criterio de proporcionalidad terapéutica). La agencia gubernamental Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos hasta la fecha no ha aprobado la marihuana como un medicamento seguro y efectivo para ninguna indicación y advierte que medicamentos no probados pueden tener consecuencias desconocidas (debe pasar todos los controles rigurosos que cualquier otro tipo de medicamento). Los debates sobre la legalización de la marihuana para uso medicinal son extremadamente emotivos, porque efectivamente, hay gente que está sufriendo muchísimo por alguna enfermedad crónica, por algún síntoma crónico y también detrás de los individuos que sufren un padecimiento hay personas que plantean el libre consumo de la marihuana (por vía inhalatoria), la libre producción, comercialización y distribución de la marihuana. El libre consumo de cigarrillos de marihuana no tiene un fundamento lo suficientemente fuerte desde lo científico para hablar que se trataría de un medicamento. No es un producto elaborado en condiciones domésticas, como se plantea mucho en el debate de la despenalización de la marihuana con fines medicinales, ni tiene que ver con la buena voluntad de las personas que quieren hacer ese mismo aceite en sus casas.