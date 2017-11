Señor director:



El papa Francisco subrayaba que "la muerte no tiene la última palabra sobre el destino del ser humano''. Al tiempo que recordaba a los que no han tenido "confortación sacramental'' y a "los que no han podido arrepentirse'' antes de morir, lo hacía durante el Ángelus del Día de los Fieles Difuntos, tras haber conmemorado el "Día de Todos los Santos'', del 1 de noviembre. Además, el Papa ha rendido homenaje a las víctimas del hambre, la guerra y la pobreza, al tiempo que ha llamado a recordar "a los que nadie recuerda''. De este modo, Francisco ha mencionado a las "víctimas de las guerras y de la violencia'', "a los pequeños del mundo que son víctimas del hambre y la miseria'', "a los anónimos que reposan en un osario común, a los que han sido asesinados por ser cristianos'' y a tantos otros "que han sacrificado la vida por servir a los demás''.