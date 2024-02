Señor director:

Las temperaturas extremas de la temporada primavera- verano en San Juan, cada vez se hacen más insoportables. Más allá de anuncios gubernamentales de plantar algunos árboles, no se nota ningún trabajo en conjunto con la comunidad para trabajar de manera sostenida en la reforestación de toda la provincia con un regadío medido, donde los profesionales expertos en estos temas puedan aconsejar a las autoridades públicas como a las uniones vecinales y demás organismos no gubernamentales. Desde ahora, debemos prepararnos para la temporada estival 2024-2025, para plantar la mayor cantidad de árboles posibles y cuidarlos, con el fin de que haya más sombra para protegernos del sol inclemente, a la vez de que haya más oxígeno. Este tema hay que tomarlo con seriedad, si no se quieren pagar las consecuencias de una provincia desértica.