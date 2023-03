Señor director:

Hace por lo menos más de cuatro años que los intendentes del Gran San Juan estuvieron de acuerdo con los vecinos de los distintos barrios en quitar los reductores viales, debido a que causaban destrozos en los vehículos (como la abundancia de baches) y hasta accidentes para los conductores de vehículos de dos ruedas como motos y bicicletas. De alguna manera los "suavizaron" con asfalto, para no sacarlos. Sin embargo, en distintos lugares como otra vez volvieron a la carga con la colocación de estos reductores como "pianitos" y otros. El tema es que estos gobiernos municipales, subestiman a quienes conducen e incluso insultan la inteligencia de la ciudadanía, porque si hay personas con carnet de conducir, quiere decir que sabe sobre las medidas de precaución para transitar como las consecuencias en caso de accidentes. El pedido es que dejen a los sanjuaninos ser libres para transitar sin estos terribles reductores. Y que no se escuden en la frase que "el Estado te cuida", porque no es cierto.



Martha Sánchez García

DNI 9.402.510