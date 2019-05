Señor director:



Quiero compartir con los lectores una oración sanadora. Desde hace muchos años, los científicos estudiaron el poder de la oración y lo aceptaron. Por tal motivo y con la intención de llevara alivio a los enfermos comparto estas palabras de fe: "Jesucristo bendito, hijo del Padre Creador, Te agradezco todas las cosas buenas que me has brindado y las que están por venir, recibe de mí todo el amor y cariño que un/a fiel creyente puede albergar en su espíritu, pues gracias a tu sacrificio en la cruz nuestros pecados han sido lavados y nuestra alma salvada. Me dirijo a ti, oh Señor salvador, para pedirte que intercedas por esta persona y le libres de toda enfermedad y dolencia, amén.