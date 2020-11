Palomares del Parque de Mayo en el año 1947. Foto de José Mazuelos.

La paloma es una de las aves más rechazadas y combatidas de la fauna urbana, propio de las ciudades "organizadas". Esto lleva al exterminio de estos animales. El ser humano, el más peligroso depredador de la naturaleza, se está ensañando con un ave, que, de manera contradictoria, es usada para simbolizar a la paz y la vida. Sin embargo, en muchos lugares del mundo se busca eliminarlas, porque son consideradas como plaga. En las imágenes de estampitas religiosas, las alas de la paloma blanca cobija a la divinidad: Cuando la paloma lleva en su pico la ramita de olivo de la vida, o como se ve a la paloma de la paz evitando la muerte, llenas de luces, adornos, a lo alto de un árbol de Navidad, o extendiendo sus alas adorando a un niño recién nacido, no se entiende que se quiera eliminar a un ave necesaria para el hombre. También vemos cómo la magia, en alevoso maltrato a los animales, las hacen diversión a costa del dolor y sometimiento. Ya las instituciones que dicen defender los derechos de la naturaleza, fauna animal incluida, no se molestan ni dicen nada al ver cómo se matan a cientos de estas aves, que sólo gozan de sus libertades y belleza. Hasta no hace mucho en las currículas de las escuelas primarias se enseñaba a respetar, cuidar y hasta cómo se criaban y reproducían estas aves.



Creo que todavía existe la colombofilia, que hacen un culto en la importancia de la "paloma mensajera", aunque ya no se use.



En San Juan, más precisamente en el Parque de Mayo, había dos palomares con cientos de estas aves, alegrando ese lugar, donde además era una atracción para los niños y adultos, que como toda cosa linda o patrimonio los rompieron, destrozándolos sin razón alguna. Se dice que la paloma es transmisora de muchas enfermedades, cosa que puede ser cierto. Pero no justifica su exterminio, enseñando a los niños a matarlas porque son "dañinas". Yo crié y cuidé muchas de ellas, desde la paloma abanico, la buchona, a la criolla, y nuca tuve la más mínima enfermedad. Cuidemos a la paloma, que es parte necesaria de la naturaleza, no sólo adorno.





Por Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908