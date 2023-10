Señor director:

Con tristeza y estupor, los argentinos vivimos en estos tiempos entre la incertidumbre y la desazón, al observar entre los políticos de las diversas fuerzas contendientes en el escenario electoral la carencia de ideales comprometidos con el país y sus ciudadanos. Observamos con asombros la falta de respeto a la Constitución Nacional, falta de democracia y de respeto por las propuestas del otro. No se tiene en cuenta el federalismo, las industrias como la minería, que es de vital importancia para muchas provincias como San Juan. Sólo hemos visto pesos y contrapesos sectoriales, egocentrismos sin límites. Disputas personales que no tienen nada que ver con las necesidades de urgentes soluciones que requiere el país en todas las áreas de la vida ciudadana. Estamos ante un escenario preocupante para la vida institucional del país, donde no se piensa en el bien común, como lo expresa el Preámbulo de la Constitución Nacional, sino cómo sacar provecho de las circunstancia para beneficio personal y sectorial.



Luciano Maldini

DNI 7.682.581