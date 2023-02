Señor director:

Hay instituciones que, pareciera, han estado "dormidas en el tiempo". Lo ocurrido recientemente con la creciente en Barreal, va a exigir al Departamento de Hidráulica, entre otros organismos del gobierno, "tomar con eficiencia y responsabilidad" la función que les compete. He visto pasar el tiempo, en época de la "monda" (limpieza de canales) sin pensar que la demora en largar el agua, afectaba las plantaciones. He visto, y "veo", el "control" para proteger zona libre de mosca y con dolor veo caer la fruta afectada. Me he preocupado en ir a la Municipalidad, al INTA, a proponer proyecto de plan de desinfección completo (hasta el rancho con una sola planta) para erradicar verdaderamente la región. Todo en vano. La situación presente sirve para concientizar que tenemos un valle precioso en Barreal y el departamento de Calingasta. Los años han demostrado que no se le ha brindado por parte de los gobiernos la atención merecida. Deseo se revierta en este presente inmediato, para el bien de todos.



Beatriz Albaladejo

Lic. en Ciencias Políticas y Sociales