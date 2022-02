Señor director:



La vida es un camino que se ilumina cuando vemos realizado nuestros sueños. Cuando la organización política y social no lo permite, por muchos factores, la estafa en todos los órdenes, inseguridad, la no justicia, la falta de incentivos a fuentes de trabajo, viviendas, educación, ahogo impositivo para mantener un organismo improductivo, como es un Estado burocrático, marcador de diferencias sociales, al haber gran diferencia en el poder adquisitivo de sus funcionarios, etc., es cuando se comienza a pensar en abandonar el país.



Esto es porque se aspira a vivir en una sociedad más humanamente "limpia" ordenada, con una directriz clara de crecimiento, paz y justicia.



Tristemente, nuestra Argentina revirtió su rumbo. De ser polo de desarrollo, donde el inmigrante con esfuerzo veía su futuro asegurado, hoy, nuestros jóvenes capaces, deben emigrar a otros destinos...



Esto nos lleva a una reflexión más profunda. Ya no es el "nacionalismo" el valor cívico primero. Nosotros mismo lo hemos matado, por permitir y no poner freno a la deshonestidad reinante. El erario público dilapidado, (rutas mal realizadas, con el tiempo intransitables. Obras públicas sin un orden de prioridades, malgastadas.Y otras , como cloacas, red de comunicaciones, escuelas inconclusas...



Entonces comprendemos, por qué nuestros jóvenes hoy se preguntan, "¿en qué sociedad quiero vivir?". Y parten...

Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales