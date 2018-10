La Peatonal y la destrucción del arbolado público, tan preciado por los sanjuaninos.



Al amparo de los casi 40 grados del sábado pasado con el viento Zonda que nos identifica a los sanjuaninos. De mirar con la "ñata contra el vidrio'' en el café que soy habitué, el "páramo'' en el que se ha convertido nuestra querida peatonal, pensaba que no me quedaba otra que expresar mi pensamiento y decir... ¡Qué pena! ¿Estaba así planificado? Erradicar todos los árboles, si todos estaban enfermos; por lo menos demuestra una mala atención contra el arbolado público. Y los de calle Tucumán, ¿correrán la misma suerte? Por fortuna, un amparo judicial detuvo la tala. Quiero creer que la limpieza del espacio aéreo incluye reciclado y restauración de los frentes históricos que se visibilizarán de ahora en más, como por ejemplo: "Casa de Las Sedas'', "Edificio Aubone'', ex "Gea'' (Grandes establecimientos Abecasis), el contra frente del Hotel Provincial (ex Nogaró), entre otros.



La desaparición de las farolas de hierro fundido realizadas especialmente para esta peatonal en vías de extinción y que hoy aparecen en el frente del Colegio Nacional, después de cumplir su función durante 25 años en sus Bodas de Plata, no dejan un vestigio de su historia. Si hasta la placa recordatoria de su inauguración fue destruida; y quiero pensar y creer, que habrá un acto de desagravio por parte de las autoridades municipales actuales o por parte de la empresa constructora.



El acto de romper a como de lugar tiene además un efecto "anti turístico'' que pienso ¿¡no es a propósito?!... porque nos visitaron profesionales de Ciencias Económicas, inaugurarán el Autódromo del Villicum, vendrá el Turismo de Carretera, por citar algunos eventos que permitirán la llegada a la provincia de miles de personas en el corto plazo. ¿Qué vamos a mostrar? De la ex ciudad más moderna y limpia del país. Si tenemos un páramo ciudadano. No hay accesos en el Norte y Sur de nuestra ciudad. Pareciera que todo fue planificado por el enemigo; porque no soy crítico por serlo nomás. Si a mí me enorgullece que se dispute la Copa Davis en la San Juan, me emocionará ver el gran premio en motos Súperbike, entre otros eventos de carácter internacional. Pero resulta necesario acompañar las gestiones del gobernador y coordinar las obras.



