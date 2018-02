Señor director:



Soy de Entre Ríos y amo San Juan, ya que estoy vinculado a la provincia por razones familiares. Una de las cosas que amo de esta provincia es la uva. Fue así que quise comprar para disfrutar de este fruto histórico de la humanidad. En todas partes donde fui me cobraban entre 25, 30 y 35 pesos el kilogramo. Si bien es cierto que compré en distintos días, me pareció una exageración los precios que se piden, teniendo en cuenta que es una provincia productora. Creo que este es un ejemplo de que la inflación la produce la especulación de aquellos que no tienen escrúpulos, son egoístas y poco solidarios con la sociedad.