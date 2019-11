Señor director:



Hace pocos meses San Juan fue declarada como la Capital Nacional del Turismo Astronómico, lo cual posiciona a la provincia como un destino emergente para desarrollar la Astronomía en conjunto con actividades turísticas. Esta ciencia es apasionante, estudiar el cielo, observar y preguntarse qué hay en las estrellas es lo que hacemos tanto aficionados como profesionales. Lamentablemente existen las llamadas pseudociencias, que están muy lejos de comprobar objetivamente y con fundamentos lo que se propone. Hoy se llevará a cabo una actividad gratuita en la Quebrada de Zonda, la cual denominaron "Aficionados del cielo, apasionados por la ufología" y me tomo él atrevimiento de decir que esta actividad está muy lejos de la Astronomía, del astroturismo y lo que es la ciencia en general. La búsqueda de ovnis, sin pruebas fehacientes, mezclando lo que se cree que es y no diciendo lo que realmente son esos objetos en el cielo (satélites artificiales, bólidos, meteoritos, halos, etc) confunde mucho a las personas y no es algo que esté bien. Peor aún es que una entidad gubernamental auspicie y apoye esta actividad donde me parece, la cultura del saber, tiene que ser para todos y verdadero. Los astrónomos son personas formadas intelectualmente no sólo para investigar, sino también para divulgar las ciencias astronómicas, es una pena que personas sin conocimientos ni pruebas sean parte de un evento donde se desprestigia la ciencia. Desde donde estoy, me veo obligada a no quedarme callada y a luchar para que las pseudociencias no ganen en la sociedad y que todos los que con pasión y amor divulgamos la Astronomía, no nos quedemos callados y seamos cada vez más los que mostramos y enseñamos la verdadera ciencia.



Silvina Luna Manrique

Licenciada en Turismo