Señor director:



Cuenta la historia algunos hechos que influyeron negativamente en la lactancia materna, esta basado en investigaciones realizadas por la antropóloga Patricia Aguirre en su libro "Una Historia Social de la Comida''. Entre los productos que quisieron reemplazar a la leche materna está la leche condensada, que fue uno de los productos centrales de la industria envasadora. En Gran Bretaña, la patente de la "leche evaporada'' data de 1847 y proveyó principalmente al ejército, hasta que en 1855 se patenta la "leche en polvo''. Sin embargo; una compañía anglo-suiza patenta en 1853 la "leche condensada''; que se convertiría en un elemento principal en la dieta industrial. Todas las formas juntas de leche iniciarían el proceso de desplazamiento del alimento primordial de la especie: la leche materna; para sustituirla por productos industriales. Así comienza la sustitución de la lactancia por productos de menor calidad, pero llenos de modernidad.Y esto no es ocioso sino una respuesta a la demanda fabril de mano de obra femenina, más barata que la masculina. Las mujeres son integradas al ámbito productivo como si la reproducción no dependiera de ellas. La maternidad y el amamantamiento son vistos como escollos. Para superarlos, las leches industrializadas permiten la crianza de niños sin madres. Por suerte, las conquistas sociales de las mujeres y leyes tratan que se respete el derecho a la lactancia materna cambiando el panorama. Creo que falta mucho, pero debemos tener muy claro que no hay fórmulas industriales que reemplacen a la leche materna.