Señor director:



No hay igualdad ni seriedad en los procedimientos públicos del gobierno. Todos estamos de acuerdo en auditar las reparaciones que se le hicieron al submarino ARA-San Juan durante la época kirchnerista. Me parece perfecto, ¿pero por qué no se auditan también los reparaciones realizadas durante el actual gobierno?



Continúo con los interrogaciones: ¿Por qué no auditar los balances y actuaciones de Anses durante el gobierno pasado y el que está ahora en funciones?



El submarino, desgraciadamente se hundió hace unos meses, pero ya hace quince años que se hundieron los derechos de los jubilados, con malas prácticas, defraudaciones y estafas y nadie hace nada para develar esta situación.