Señor director:



Con la actuación en la Fiesta Nacional del Sol, ya está más que confirmado el talento que tienen los artistas sanjuaninos. Pero no me quiero quedar sólo en quienes participaron en esta como en las anteriores ediciones, sino que incluyo a todos aquellos que nunca pudieron hacerlo, pero que derrochan talento en cada peña, locales gastronómicos o bien en la calle misma. En esta misiva quiero resaltar no sólo a actores y bailarines, sino también a músicos, cantantes y demás rubros que tiene el arte.



Es de esperar que desde el gobierno provincial como los municipales, fomenten junto con empresas privadas, el desarrollo de un calendario anual nutrido de espectáculos con artistas sanjuaninos de todo tipo y en lugares públicos como plazas, salones y uniones vecinales. Esta es y será una buena forma de enriquecer culturalmente a nuestra comunidad.