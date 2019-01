El pasado 21 de diciembre quedaron inauguradas la obras de remodelación y puesta en funcionamiento de un edificio emblemático: El Campanil de la Iglesia Catedral. Con mucho agrado pudimos apreciar y escuchar las campanas replicar, marcando la hora y sus cuartos como fue originalmente. Esta acción que forma parte de la memoria colectiva de los sanjuaninos, muestra también al turista nuestra identidad cultural y por supuesto la Conservación de nuestro Patrimonio Histórico. En ese acto fueron descubiertas sendas placas emblemáticas recordando el momento fidedigno vivido. Y la historia debe seguir mostrando esos sucesos. En las paredes alrededor del Campanil poseía sendas placas que transmitían el paso del tiempo y de las celebraciones acaecidas, recordando momentos innegables de la vida de nuestra ciudad, dejando sus huellas a través de ellas. Ahora me pregunto ¿por qué fueron sacadas las placas? Y si fueron sacadas para restaurarlas ¿por qué no fueron colocadas nuevamente en la reinauguración del Campanil? ¿Dónde quedaron guardadas? No me imagino la Casa Natal de Sarmiento retirando todas las placas recordativas y dejando solamente la de un acto en particular.



Volver a verlas en su lugar de origen es respetar el pensamiento y la decisión de un momento histórico, considerándose un hecho válido de ser destacado en la Conservación de nuestro Patrimonio Cultural. El Campanil de nuestra Iglesia Catedral y nuestra ciudadanía se lo merece.



Mgtr. Arq. Jorge Cocinero Raed

Presidente ACODEPAS (Asociación Para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino)

Prof. FAUD-UNSJ