Señor director:

Arrancó otro año electoral y los equipos de campaña de las distintas fuerzas políticas sanjuaninas, trabajan para promocionar a sus candidatos. Indistintamente del color político, hay algo que por desgracia tienen en común: son las pintadas y pegatinas en la vía pública. Estas prácticas de antaño que deterioran nuestra ciudad, parecen estar muy lejos de extinguirse.

Cuando todavía padecemos la impronta triste y desidiosa que dejó la última elección en paredes, postes y puentes viales de nuestra provincia, ya podemos ver que pintan y pegan propaganda de la nueva campaña.

Todo espacio público pareciera ser un buen lugar para arrasarlo en una forma que afea y deteriora el espacio público. No se puede enviar gente a la calle a pintar o pegar carteles, sin controlar dónde se hace o si se genera algún perjuicio a las vecinos. La excusa que se dejará como estaba una vez que pase la elección no es válida, ya que históricamente no lo han hecho. Por eso esta carta no es para criticar, sino para "invitar'' a los políticos provinciales, a realizar una campaña prolija, cuidando y enseñando a sus militantes a cuidar el espacio público.