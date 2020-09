Señor director:



En estos tiempos, la humanidad vive una dura prueba de tipo sanitaria, que a su vez lleva consecuencias a otras áreas sociales. En este contexto quiero recordar algo que nos puede servir muchísimo a nuestra comunidad sanjuanina y claro está a toda nuestra nación. Quiero recordar acerca de la importancia de la higiene personal. Pero, en particular el lavado de manos, ya que ellas están expuestas a todo lo que tocamos y muchas veces, sin darnos cuenta, tocamos partes delicadas de nuestro cuerpo por donde se transmiten gérmenes y virus, llamese boca, nariz, ojos y genitales. Tanta es la importancia del lavado de manos que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2008 como Año Internacional del Saneamiento y cada 15 de octubre como Día Mundial del Lavado de Manos. Sin embargo, no debemos esperar a recordar esto en las fechas mencionadas, sino que debemos practicar la higiene de forma permanente cada día. Es que un poco de agua y jabón pueden salvar muchas vidas. Es importante lavarse las manos correctamente con agua y jabón en momentos clave del día, por ejemplo: "Antes de cocinar o preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño o de limpiar a un bebé", indica Therese Dooley, del Programa sobre Saneamiento e Higiene de Unicef. El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y baratas de prevenir enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. Estas enfermedades causan la muerte de 3,5 millones de niños cada año y afectan a la salud de millones más, tanto en países en desarrollo como industrializados. El acceso al jabón no es siempre fácil en muchos lugares del mundo. En países como Etiopía mucha gente utiliza cenizas o arena para su aseo personal, porque no pueden obtener jabón. Unicef apoya varias campañas para promover un correcto lavado de manos, dentro de sus programas de Agua, Saneamiento e higiene en todo el mundo. Estos consejos son para llamar a la reflexión de que debemos cuidar nuestra salud y así evitar enfermedades en nuestra población.

Diana Conte

DNI 12.920.298