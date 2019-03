Señor director:



Mi nombre es Luis Buero y soy autor, entre otros, del libro "Los celos en los vínculos cotidianos" de la Editorial del Nuevo Extremo. Esta editorial me ha abonado mis derechos de autor con ejemplares de esta obra que ha tenido difusión en años anteriores, y es mi deseo regalar ejemplares del mismo a bibliotecas municipales, nacionales, provinciales o universitarias, que deseen tenerlo. Por razones personales no puedo físicamente hacer el recorrido que implicaría llegar personalmente a estas instituciones, por eso invito por este medio a aquellas bibliotecas que les interese contar con un par de ejemplares cada una que se comuniquen a mi email: [email protected] y ahí combinamos como pueden retirarlo en la zona de Palermo, Capital Federal. Esta iniciativa gratuita no es para particulares interesados sino solo bibliotecas.



Luis Buero DNI 10.136.944