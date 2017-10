Señor director:



Los alumnos que tomaron escuelas en Capital Federal perjudicaron a compañeros que aspiran a una carrera que sea provechosa el resto de sus vidas. Estos adolescentes militantes kirchneristas, justifican tamaña alevosía anunciando ante los medios que hicieron arreglos edilicios, debido al mal estado de las mismas. Sólo pretextos por no estudiar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero, los ciudadanos debemos hacerles notar a estos jóvenes "astutos", que esos edificios escolares no se deterioraron en 2016, sino muchos años antes, debiendo haber solicitado el arreglo a las autoridades que gobernaron 12 años.