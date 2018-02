---- FOTO ----



Livia Rocca es italiana, tiene 90 años y es cotidiana lectora de DIARIO DE CUYO.

Una cataratas de cosas para resolver se presentaron en este día de mi vida. Pero, suena el teléfono, y escucho ese italiano argentinizado. Es de Livia, ese ser de 90 años lúcido, criterioso, digno de escuchar, pues sus mensajes son siempre actuales, con sabiduría. Por ello, al despedirnos cortar la comunicación telefónica, decidí dejar mis obligaciones y escribir esta reflexión con el propósito de publicarlo, compartirlo y exponerlo como ejemplo de vida.



Sus 90 años son dignos de imitar. Comienza su día a las 7 de la mañana leyendo DIARIO DE CUYO. Allí descubrió mis escritos y fue la forma de conectarnos. Generosamente lo hizo para dar ánimo: "no deje de escribirlos'' (sin vernos aún personalmente, el sólo escuchar sus reflexiones del día a día, me basta para admirarla y ponerla de ejemplo).



Esta nota va dirigida especialmente a los jóvenes, para que comprendan que el ser humano no es sólo su exterior. Cuando éste se desgasta por el paso de los años, ¿hay que arrumbarlo? ¡No! Aquí tenemos un ejemplo. Preocupada por la calidad de nuestros políticos. Por la juventud materializada. Por la sociedad no sacrificada, sólo huelgas, sin producir. Ella vivió la guerra, y sabe lo que es el sacrificio. Sabe lo que es querer a la Patria (en este caso 2 patrias). Por ello, no puedo dejar de enviar esta nota, como muestra de reconocimiento a esta mujer ejemplo en nuestra sociedad. Podría contar más, como por ejemplo que lee con una lupa y acaba la novela "Testimonio de la guerra en Italia'', etc. No podemos contar con más espacio en este diario, que generosamente nos permite publicar en él.



Agradecida desde ya a DIARIO DE CUYO, aplaudiendo estos florecientes 90 años y agradeciendo a Livia Rocca de Raffaele por brindarnos su ejemplo de vida.