Señor director:



Leyendo DIARIO DE CUYO, encontré una nota que me gustó mucho, porque se refiere a los chicos y el deporte, titulada "Pocito al ritmo del handbal''. Me causa mucha alegría la participación de los niños de la escuela primaria sub 12. Estoy convencido de que la práctica deportiva es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los niños, adolescentes y jóvenes; porque estas actividades fomentan la disminución de enfermedades y también el alejarse un poco de la tecnología, que en exceso es perjudicial, ya que aleja de las relaciones interpersonales con la familia y amistades. Sería muy positivo que se promocionara aún más la práctica deportiva desde temprana edad y que eso forme parte de la cultura familiar y de toda la comunidad, para que tengamos presente que el deporte es muy saludable no solo para el físico, sino también para la mente.





Tiago Flores Rojas

DNI 46.485.382

Alumno del Colegio Nuestra Señora de la Consolación

Santa Rosa - 25 de Mayo