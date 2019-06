Los colores de la bandera nacieron durante las invasiones inglesas.

"Alta en el cielo un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal''. Dice el comienzo de la canción "Aurora'' para referirse a la Bandera Nacional. Glorioso estandarte de nuestro pueblo, que nos legara Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González como era su nombre completo.. Fue un 27 de febrero de 1812, fecha que por caer fuera del ciclo lectivo escolar se conmemora el 20 de junio (decretado por la ley Nº 12.361 del 8 de junio de 1938, fecha de fallecimiento del prócer. Los "colores patrios'' celestes y blancos comenzaron a usarse en 1806 y 1807 durante las invasiones inglesas. En aquel entonces, la corona inglesa invadió el "Virreinato del Río de La Plata'' (no existía todavía Argentina como país) y los pobladores, tanto criollos como españoles, se alistaron para defender la ciudad. Pero era necesario dotar a las tropas de un uniforme distintivo del pabellón inglés, en el que predominaba el color rojo al igual que en el español. Algunos historiadores dicen que estos colores fueron inspirados en la banda del rey Carlos III, otros en el manto de la Virgen de Luján y otras evocaciones. Pero hubo un suceso que facilitó el costoso acto de dotar de uniformes al ejército y fue la captura de un buque británico que operaba en el Río de la Plata. En él se secuestraron una gran cantidad de casimires (en inglés, cashmere) azules y telas blancas, las que sirvieron para vestir a las tropas. Para el 15 de enero de 1807 se realizó un acto con las tropas organizadas y uniformadas. Desde allí en adelante los colores "Azul, Celeste y Blanco'', se identificaron con la libertad. No se determinó por decreto, sino que se adoptaron por cuestiones prácticas y se popularizaron rápidamente. Así, en 1810, Domingo French y Antonio Luis Beruti (junto a su grupo "Los Chisperos''), repartieron cintas celestes y blancas la semana de mayo. Algunos historiadores han cuestionado el color de estas cintas. Pero es el propio Cornelio Saavedra en su "Memoria Autógrafa'' dice, - "La plaza de la Victoria estaba toda llena de gente y se adornaban ya con la divisa en el sombrero con una cinta azul y otra blanca''. El 18 de febrero de 1812, por pedido de Manuel Belgrano, el Gobierno resolvió reconocer la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y azul celeste. El 27 de febrero, Belgrano creó la Bandera Nacional en base a los colores de la escarapela, como lo expresa en otra carta al triunvirato en donde dice: "- Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional ...''.



Por Antonio Díaz Ariza

Docente - Escritor