Señor director:



Cada viento Zonda que se desata en la provincia produce daños. Así como se caen árboles y se producen incendios, otro de los problemas graves es el de los cortes de energía eléctrica. Muchas veces con frecuencia y en un segundo, se corta y vuelve otra vez. Estos inconvenientes llevan a que se quemen electrodomésticos que muchas veces no se pueden recuperar. Ese es mi caso, ya que vivo en las inmediaciones del Barrio Aramburu, Rivadavia, pero también ocurre en toda la provincia. Reclamar ante la empresa de energía como el EPRE es un drama. Son trámites engorrosos y muchas veces no hay posibilidades de hacerlos por distintos motivos, entonces la queja se desvanece en el tiempo. Es necesario que las autoridades provinciales sean más estrictas con las empresas encargadas de brindar servicios públicos. Somos contribuyentes, pagamos altos impuestos y servicios. Sin embargo, estos no son de buena calidad. Es tiempo de corregir errores de inmediato. Gracias.