Imprescindibles ya para realizar numerosas labores durante emergencias y catástrofes o tareas de seguridad y de vigilancia, los drones se preparan para compartir en los próximos años el espacio aéreo con las naves tripuladas y para prestar servicios como el reparto de mercancías e incluso el transporte de personas. Popularizados durante los últimos meses por la labor y las imágenes que captaron durante los incendios forestales o por el trabajo en la isla de La Palma desde que comenzó la actual crisis volcánica, estos dispositivos ofrecen ya en algunos países servicios como "aerotaxis", entregan paquetes, fumigan superficies o reparten medicamentos. La tecnología más innovadora y avanzada en este sector, y entre ella los aerotaxis que ya están transportando personas de manera autónoma en algunos países o el gigantesco dron que utilizó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para fumigar grandes extensiones como medida preventiva durante la pandemia, está expuesta en la feria Expodrónica.



La feria, que se prolongará durante tres días, coincide este año con la celebración en las instalaciones de Ifema en Madrid del Congreso Mundial de Gestión del Tráfico Aéreo, en el que participarán representantes de más de 100 países y de 130 empresas del sector. Los expertos están convencidos de que las aeronaves no tripuladas compartirán el espacio aéreo en los próximos años con las naves tripuladas, y han observado a EFE que el nuevo marco normativo que existe en Europa, que entró en vigor a principio de año y que se desplegará por completo en 2023, propiciará "y normalizará" la convivencia de todas las aeronaves (tripuladas o no) en el cielo. El reto, tecnológico y legislativo, es preparar el espacio aéreo para que convivan de manera "segura y eficiente" las naves no tripuladas con las naves tripuladas, además de la integración de los drones con la inteligencia artificial y con la tecnología 5G.

Raúl Casado

Agencia EFE