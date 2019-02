¿Qué hacemos ante la invasión de las pantallas y los celulares? La solución no pasa por eliminar o prohibir la internet o los videojuegos a los niños. En realidad, la mayoría de las personas juegan y lo hace dentro de límites razonables, hasta pueden tener beneficios indiscutidos, disfrutar de la actividad y no transformarse en esclavo de la misma (adicción). Explica claramente a tus hijos cuáles serán exactamente las nuevas pautas al respecto y las consecuencias que pueden aparecer si exageran el uso. Es importante que no cedas ante las protestas y mantengan las reglas pautadas: No utilizar los videojuegos como niñera, "baby sitter'' o acompañante antiaburrimiento. Establecer límites y ser coherente con tus actos. El tiempo para jugar estará limitado. No te tientes a entretenerlos con la consola o el celular para poder descansar. Los adultos somos los responsables del mal uso. Predicar con el ejemplo. Responsabilidad de controlar su uso, hasta que los hijos puedan disponer de su propia responsabilidad y autonomía. Proponer o facilitar actividades hacia deportes, juegos de mesa con amigos o familiares, actividades musicales, cine, dibujo, pintura, exposiciones, espectáculos artísticos, etc. Es más beneficioso pasar el tiempo jugando al aire libre, leyendo, practicando pasatiempos y usando la imaginación en juegos libres. Comparte con tus hijos encontrando actividades que los involucre y que sean interesantes para todos. La negociación sirve para resolver conflictos, equilibrar necesidades y hallar soluciones beneficiosas para todos. Permite saber a los hijos que los escuchamos, que sus ideas son valiosas, que pueden influir en las normas propuestas y comprender que los límites compartidos dejan contentas a ambas partes. Es necesaria mucha creatividad para ponerse de acuerdo en el uso de los celulares para no ser usados como "chupetes electrónicos'' a cualquier edad.





Dr. Guillermo Fernández Dadam

Psiquiatra infantil MN 41331

[email protected]