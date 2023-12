Señor director:

Es tiempo de fe y esperanza. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, está por nacer en nuestros corazones para transformar nuestras vidas y con ellas, la de la comunidad donde vivimos. Me parece muy hermoso ver el entusiasmo en las distintas parroquias por hacer algo en recordación del hecho más importante de la historia: el nacimiento del Hijo de Dios. Por tal motivo, me encanta la idea de compartir con los lectores de DIARIO DE CUYO esta foto de la escenografía que armaron los colaboradores de la Parroquia María Madre de Dios, del Barrio Aramburu, en Rivadavia. Con mucha sencillez y profunda fe cristiana, los feligreses como toda la comunidad, se detienen unos minutos para fotografiar tan lindos arreglos del pesebre. Que esta alegría del nacimiento del Niño Jesús llene de bendiciones a todos y cada uno de quienes vivimos en San Juan en particular y en la Argentina en general.



Alejandra Soldano

DNI 9.501.251