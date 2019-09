Señor director:



Hace tiempo que en el domicilio que fue de mi padre, los servicios que allí se pagan son desorbitantes. Hoy puedo contarles que el anuncio que recibí de parte de Telefónica, me puso muy mal. Si medito que somos gente grande y que el único medio para sobrevivir en esta crisis económica que estamos todos aguantando, es una mínima jubilación. En este domicilio vive tan solo otro jubilado y que con el único que habla es con un hermoso perro. Y lo hace cara a cara. No necesita la vía telefónica. Pregunto ¿si subió tanto el pulso telefónico, se paga en dólares o qué? Con la historia del no papel, no se sabe a ciencia cierta qué cantidad de llamadas se gastaron ni cuánto cuestan''. El bimestre pasado me respondieron: "este va con aumento''. ¿En cuánto equivale ese aumento? Silencio, al parecer aún sigue el aumento porque este bimestre más que duplicado. Recuerdo que el mayor tiempo pasa mudo la bocina, o sea que no llama ni recibe llamados. No quise ir al Ente Regulador porque allí ya me trataron bastante mal y en otra oportunidad que se presentó el reclamo por nota, se hizo caso omiso. Ojalá algún interesado lea este reclamo, que lo corten al servicio no nos alcanza para abonar esa suma . Que me disculpe el que se sienta ofendido. Se trata de un abuso.