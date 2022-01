Señor director:

Debo confesar que estoy profundamente decepcionada. No por los resultados de las pasadas elecciones, sino por la capacidad de "simulación'' de los políticos que nos gobiernan. Si pensamos que la defensa de la verdad es indispensable en la conducta del hombre honesto. La verdad es la base de la Justicia. La verdad es la base de una convivencia...



Y veo un escenario, en el búnker de los gobernantes de mi país, representando un "falso triunfo'' confundiendo a los ciudadanos quizá sumidos por la ignorancia que ellos ayudaron a profundizar...



No puedo menos que elevar mi repudio a la burla que significa a esa parte de mi Argentina, que tristemente sabemos, hoy existe: ignorancia en la pobreza.



Mis palabras son el dolor que siento, ante tanto atropello. ¡Simular festejar un triunfo para disimular una derrota!



Es burlarse de mi pueblo. Es un agravio no solamente a esos seres indefensos, sino a todos los patriotas honestos del pasado, que se esforzaron con sus vidas para legarnos ejemplos de honestidad y valentía.



El hombre de bien reconoce errores, cuando los comete. Lo que he visto, me demuestra todo lo contrario. Me pregunto, ¿qué podemos esperar de estos dirigentes?



Solo rogar que Dios nos proteja...y estar alerta. ¡No podemos permitir un accionar que desvirtúe la verdad!.



Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales