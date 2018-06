Señor director



La empresa "Andreani'', a la hora del partido, permitió colocar un cartel "estamos viendo el partido. Somos argentinos''. Y un argentino, desde Pocito, vino en bicicleta a buscar un repuesto, para entregar un auto, pues estaba trabajando en el taller. No lo atendieron. ¿Es ser más argentino apoyar la Selección o cumplir con responsabilidad el trabajo? En nuestra Argentina hemos perdido el orden de prioridades. Así es el camino que tomaron los sindicatos, los políticos, y muchos hogares, donde no se enseña el "respeto'', y que el trabajo y la responsabilidad de cada uno, es nuestra obligación primera. Hablamos de derechos, pero olvidamos que existe el principio: a cada derecho corresponde una obligación. Si se para un país por un partido, no nos quejemos - no alcanza el peso. Son muchos factores los que inciden en ello. Pero, uno de ellos, es la falta de esfuerzo y colaboración en todos los órdenes: el alumno en la escuela, el empleado, el profesional, el funcionario, en fin. Todo ciudadano que quiera sentirse orgulloso de ser argentino, no sólo por tener buenos jugadores de fútbol, sino por colaborar en hacer grande a su Patria.



Beatriz Albaladejo DNI 4.413.700

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales