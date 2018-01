Señor director:



Circular en San Juan es casi una odisea debido a que la cantidad de vehículos (autos, motos, bicicletas, camiones, camionetas, motos con carritos, carretelas) ha crecido. Al mal estado de las calles, las obras de cloacales y no reparación de pavimentos, se suma la falta de planificación que hace que tengamos las mismas vías de hace un siglo. Pero a todo esto, tenemos un nuevo invento: las luces de xenón o luces blancas. Se ha puesto de moda cambiar las luces originales de los autos por focos de xenón. Si un auto circula con xenón no originales, los vehículos que transitan en sentido contrario o delante de él se ven encandilados y enceguecidos. Una cosa es tener el equipo de xenón original que viene con autos, donde la óptica está diseñada y calibrada para ese tipo de luz, cuenta con regulación automática de altura y limpieza de las ópticas, y otra muy distinta es meterle un foco a un auto como un Peugeot 504, en el que la luz se dispersa por todos lados, molestando a los que vienen de frente y no mejorando la visibilidad.



El encandilamiento no es un tema menor para la siniestralidad vial teniendo en cuenta que el conductor recibe el 90% de la información por medio de los ojos.



Es increíble como no funcionan los controles en nuestro país: los centros de Revisión Técnica buscan los horarios donde no hay inspectores para aprobar autos con xenón no originales.



La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece en el artículo 31, inciso A, que los faros delanteros deben ser de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con alta y baja, ésta de proyección asimétrica. Y que queda prohibido a cualquier vehículo colocar o usar otros faros o luces que no sean los taxativamente establecidos en esta ley, salvo el agregado de hasta dos luces rompeniebla y, sólo en vías de tierra, el uso de faros buscahuellas. Por su parte, en el Decreto 779/95 Anexo I, sección B.3.5.1. Lámpara, se establece que "cada dispositivo de iluminación o de señalización debe utilizar el tipo de lámpara conforme a las indicaciones del fabricante del dispositivo o del vehículo+. El cambio de luces esta prohibido por ley, pero la Policía de San Juan no multa por la instalación de lo mismos.