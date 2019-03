Momentos de la Fiesta Nacional del Sol.



Tengo edad con muchas décadas de infancia vividas, con la mía, la de mis hijos y la de mis nietos. Pero ninguna de éstas fueron representadas en esta Fiesta Nacional del Sol, acorde con lo que fue toda la realidad. Primer ejemplo, la "Pericana", que escuché mencionar y he leído relatos por libros o internet, pero nunca la experiencia con alguien, un niño, que la tuviera como una "amenaza" si se desobedecía; en cambio, sí la "del viejo de la bolsa", al que le teníamos terror, segundo ejemplo, no se presentó a los niños con los patines, algo que siempre tuvieron, como el club que había en cada barrio, y los niños patinaban en las veredas sanjuaninas. Se presentó el ciclismo en carreras, en la que los niños nunca participaron, pero fue el boom de este año. Se vieron a los niños en los túneles de Zonda, lugar que nunca fueron a jugar, pero no se los mostró bañándose en los canales donde se encuentra el importante Escudo Nacional, Quebrada de Zonda, obra maestra de un arquitecto, nunca mencionado en la promoción turística. No se los vio comprando helados al heladero con corneta, sólo mencionado, tampoco jugando a las bolitas. Pero se mostró en una gran imagen a Eva Perón, que no estuvo presente en la generación de 1970, no negando de esta manera la creación de la Ciudad de los Niños, pero no en ésa década. En general la escenografía fue buena, yo no asistí, la vi por TV, se vio al público entusiasmado. Lo lamentable fue de una periodista, no sanjuanina, creo, que no dejaba ver imágenes por sus entrevistas al público. Hay más detalles que se deben tener en cuenta en la preparación de una fiesta de esta categoría, San Juan se lo merece, pero debe ser conocido, estudiado, hay varios libros que nos cuentan nuestra historia, nuestras costumbres, como los de Fernando Mó, Hebe de Almeida de Gargiulo y otros muchos de mencionar. La Fiesta del Sol es nuestra fiesta, para los mayores, desde la primera, ya hay tres que han tocado la esencia del sanjuanino y los ha incomodado: 2017: la quema de los libros, el Himno Nacional que no era el nuestro cuando lo quisimos entonar, de Charly García; 2018: el de la Difunta Correa en la que se desfiguró todo su relato y el sitio, que solo pertenece a los devotos, como ellos lo han querido y armado desde sus comienzos. Recuerden, hay sanjuaninos que aún tienen algo de memoria.



Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo especializada en Turismo Cultural y Patrimonial